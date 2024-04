【KTSF】

雞蛋價格再次上漲,國內爆發的禽流感,可能會使情況更差。

2月份時,一打雞蛋的平均價格為三元,比去年秋季時貴一元。

目前雞蛋價格處於去年4月份以來的最高水平,而雞蛋價格下降可能遙遙無期。

國內最大的雞蛋生產商Cal-Maine食品公司表示,由於德州的農場有部分雞隻禽流感檢測呈陽性,本週該公司撲殺了約160萬隻母雞和數十萬隻小雞。

