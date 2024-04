【灣區新聞】舊金山Pit Stop公廁 每年需耗資千萬保養打理（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府為改善街道清潔情況,自2014年起在市內設立多個名為Pit Stop的公廁,但是這些公廁每年需要耗資逾千萬保養,包括聘請員工打理,確保沒有人在公廁中吸毒或睡覺。

市民在舊金山市中心可以隨街看到這種叫作Pit Stop的綠色公廁,當中部分甚至是24小時開放。

根據市府工務局網站,全市目前有31個Pit Stop公廁,大多數位於田德隆、市中心,以及是Mission區。

除了提供洗手間,亦可以讓民眾棄置寵物排泄物,甚至是經使用的針筒。

根據舊金山紀事報報導,在疫情期間,全市總共有51個這般的公廁,全部都有專人24小時打理,而市府用盡聯邦撥款後,目前只有9個Pit Stop公廁是24小時開放。

而這項為改善街道清潔的Pit Stop計劃,每年耗資約1250萬。

工務局發言人表示,成本高昂的原因,主要因為需要聘請工人打理公廁,確保公廁清潔和安全,及沒有人在公廁中吸毒或睡覺。

舊金山紀事報指,縱使舊金山市府不斷投資在公廁和清理街道上,但當局近年接獲和糞便有關的311求助電話有所上升。

根據市府資料,當局在2018年接獲25,771個與糞便有關的311電話,而去年接獲32,234個電話,數字上升逾兩成五。

