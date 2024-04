【灣區新聞】舊金山約200個街口將禁車輛紅燈轉右 包括華埠多個街口（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日前批准在市內約200個街口禁止車輛紅燈轉右,包括華埠多個街口,將會逐漸開始安裝相關路牌,有專家指,此舉能避免司機駛進行人過路線範圍,保障行人安全。

舊金山交通局(SFMTA)上月尾舉行公聽會徵詢市民意見,最終獲市府的交通工程師通過,禁止車輛在市內約200個街口的紅燈轉右。

當局從本月到明年8月,將會逐步在相關路口安裝禁止紅燈轉右的路牌。

根據交通局的規劃地圖,禁止紅燈轉右的路口,主要涵蓋市中心、SoMa區、華埠和北岸區等,當中包括Jackson街、Stockton街和Kearny街等,幾乎華埠所有的主要十字路口,都在受影響範圍之內。

在Kearny街夾Jackson街這個路口,目前已開始實施禁止紅燈轉右。

當局表示,進一步擴展禁止紅燈轉右的路口,都是發生交通意外和行人密度最高的地點,禁止紅燈轉右,是一個改善行人安全的低成本做法,又指自從2021年在田德隆區全面禁止紅燈轉右後,該區的交通意外有所改善。

另外,亦有專家指,此舉能避免駕駛人士駛進行人過路線範圍,保障過馬路的行人。

舊金山大多數路口,目前仍然批准紅燈轉右,不過西雅圖和首都華盛頓等城市,已經全面禁止這個行為。

