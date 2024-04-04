【灣區新聞】舊金山疑似性工作者攻擊無家者 過程被拍攝下來

【KTSF 張擎鳳報導】

上星期六，一名疑似色情行業工作者，在舊金山（三藩市）Mission區攻擊一名無家者，過程被附近的鄰居拍攝下來。

案發於星期六下午，一名疑似妓女的女子，在舊金山Mission區Shotwell街上毆打一名女性無家者，而一名不願意透露身份的舊金山居民，將過程拍攝下來。

在影片中，可以看到一名女子坐在女無家者身上，並且一直毆打她的頭部和胸部。

Mission區的居民表示，去年色情行業工作者，在街上拉客的情況變得更惡劣，嚴重影響當地居民的生活，因此當局在一些拉客情況猖獗的街區設置路障，試圖遏止色情活動，但此舉只是令色情業者轉到區內其他街道工作，情況並沒太大改變，居民希望執法部門能夠改善區內治安。

舊金山市參事第9區的候選人Trevor Chandler，一直幫Mission區的居民，為治安問題發聲。

Chandler說：「我不驚訝，但這宗案件令我十分震驚，因為街坊多年來一直談論這事，他們覺得沒有得到市府的回應

Chandler提議Misssion區應該有至少一名警察經常在街上巡邏，並且立即在該區安裝車牌閱讀器，以阻嚇與色情行業有關的非法活動。

舊金山警方已經拘捕了一名24歲Fairfield女居民，並且以襲擊罪名將她還柙，而受到攻擊的女無家者，送院治理之後，傷勢並沒大礙。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。