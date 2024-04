【灣區新聞】舊金山疑似性工作者攻擊無家者 過程被拍攝下來

【KTSF 張擎鳳報導】

上星期六,一名疑似色情行業工作者,在舊金山(三藩市)Mission區攻擊一名無家者,過程被附近的鄰居拍攝下來。

案發於星期六下午,一名疑似妓女的女子,在舊金山Mission區Shotwell街上毆打一名女性無家者,而一名不願意透露身份的舊金山居民,將過程拍攝下來。

在影片中,可以看到一名女子坐在女無家者身上,並且一直毆打她的頭部和胸部。

Mission區的居民表示,去年色情行業工作者,在街上拉客的情況變得更惡劣,嚴重影響當地居民的生活,因此當局在一些拉客情況猖獗的街區設置路障,試圖遏止色情活動,但此舉只是令色情業者轉到區內其他街道工作,情況並沒太大改變,居民希望執法部門能夠改善區內治安。

舊金山市參事第9區的候選人Trevor Chandler,一直幫Mission區的居民,為治安問題發聲。

Chandler說:「我不驚訝,但這宗案件令我十分震驚,因為街坊多年來一直談論這事,他們覺得沒有得到市府的回應

Chandler提議Misssion區應該有至少一名警察經常在街上巡邏,並且立即在該區安裝車牌閱讀器,以阻嚇與色情行業有關的非法活動。

舊金山警方已經拘捕了一名24歲Fairfield女居民,並且以襲擊罪名將她還柙,而受到攻擊的女無家者,送院治理之後,傷勢並沒大礙。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。