【灣區新聞】舊金山列治文區一中餐館多次遭賊人爆玻璃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)列治文區一間中餐館遭人爆玻璃,店主指,同類型事件已經發生過4次。

位於舊金山列治文區Geary Blvd 5045路段的龍興家鄉菜餐館,在4月2日凌晨3點多被兩名賊人爆玻璃闖入,店主指開業已來,同類型事件已經發生過4次,每次都是被人偷走小費罐。

店主又指,現時已經不鼓勵顧客付現金,所以財物損失並不多,週三店舖已經用木板圍封。

另一方面,餐館十幾秒距離外,就是正在第一區市參事參選人邁珍的辦公室,邁珍表示,她和她的團隊經常來用餐。

邁珍說:「這是不可接受的,犯罪分子以為可以破壞小商業,小商業須用自己的錢來修復,我們不應繼續讓小商業和家庭負擔,我們的商業走廊,已有許多商戶關閉,我們需要吸引更多的商業,但這樣的事情發生的次數越多,商業就越不可能搬到這裡。」

邁珍提到現任的第一區市參事陳詩敏,在今年初選反對E提案。

E提案允許執法部門部署保安鏡頭和車牌讀取器,使用無人機監察特定犯罪,令警察更容易追捕犯案的人。

她指,列治文區的居民需要一個新的領導,以便重回正軌。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。