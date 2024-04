【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區週三早上發生搶劫案,一對長者被匪徒車輛拖行,其中一人受重傷,有生命危險。

根據警方,案發在週三早上約9點50分,現場是42 Avenue夾Taraval街,當局指,匪徒駕駛一架SUV駛近男女事主後,搶走他們的財物,並將他們拖行直至兩人跌倒在地,匪徒車輛之後離開現場。

到場警員發現兩名長者,兩人送院治理,男事主情況危殆,女事主沒有生命危險。

當局呼籲市民提供資料,電話是(415) 575-4444。

