【灣區新聞】舊金山警方在洛杉磯拘捕華裔男子 涉嫌與兩宗祈福騙案有關

舊金山(三藩市)警方較早前在南加州洛杉磯拘捕一名男子,懷疑他與兩宗舊金山的祈福騙局有關。

舊金山警方週三公佈,在調查兩宗舊金山發生的祈福騙局後,探員在2月26日在南加州洛杉磯拘捕一名懷疑涉案男子,68歲的Chen Kun Lo,並發現疑犯除了持有相信是從祈福騙局受害者偷來的物品外,還持有兒童色情物品。

警方表示,兩宗祈福騙案分別發生在1月23和25日,1月23日早上約11時30分,一名女受害人在Excelsior區獨自等巴士時,突然有一名陌生男子和受害人搭訕,過程中再有兩名女子加入對話,對話內容圍繞著妖魔鬼怪。

幾名騙徒說服受害人將家中貴重物品交給他們祈福,受害人交出的現金及珠寶,最終不翼而飛。

第二宗騙局就發生在25日下午近4時,手法也差不多,受害人獨自在Outer Mission區行走時,突然有一男、一女和受害人搭訕,之後有一名女子加入對話。

幾名騙徒說服受害人將家中貴重物品交出來,給他們進行祈福儀式,後來受害人發現,她的貴重物品被換成類似重量的物品。

警方表示,案中其他疑犯仍然在逃。

