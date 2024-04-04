【灣區新聞】舊金山警方在洛杉磯拘捕華裔男子 涉嫌與兩宗祈福騙案有關

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）警方較早前在南加州洛杉磯拘捕一名男子，懷疑他與兩宗舊金山的祈福騙局有關。

舊金山警方週三公佈，在調查兩宗舊金山發生的祈福騙局後，探員在2月26日在南加州洛杉磯拘捕一名懷疑涉案男子，68歲的Chen Kun Lo，並發現疑犯除了持有相信是從祈福騙局受害者偷來的物品外，還持有兒童色情物品。

警方表示，兩宗祈福騙案分別發生在1月23和25日，1月23日早上約11時30分，一名女受害人在Excelsior區獨自等巴士時，突然有一名陌生男子和受害人搭訕，過程中再有兩名女子加入對話，對話內容圍繞著妖魔鬼怪。

幾名騙徒說服受害人將家中貴重物品交給他們祈福，受害人交出的現金及珠寶，最終不翼而飛。

第二宗騙局就發生在25日下午近4時，手法也差不多，受害人獨自在Outer Mission區行走時，突然有一男、一女和受害人搭訕，之後有一名女子加入對話。

幾名騙徒說服受害人將家中貴重物品交出來，給他們進行祈福儀式，後來受害人發現，她的貴重物品被換成類似重量的物品。

警方表示，案中其他疑犯仍然在逃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。