南灣聖荷西發生致命交通意外,肇事司機不顧而去。

根據警方,案發在大約凌晨4點10分,現場是東聖荷西Nieman Boulevard夾Elkins Way,車禍牽涉兩架車輛,造成一人死亡。

事發後附近街道一度封閉,這宗是市內本年第12宗致命車禍。

