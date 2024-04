【全國新聞】全美只有一個縣的女性收入高於男性

【KTSF】

有研究網站的報告顯示,不同因素可能影響性別薪酬差距,這取決於所居住的地方、家庭經濟、社會價值觀,以及不同行業的性別選擇趨勢,都可能導致性別中的薪酬差距,而全國只有一個縣的女性收入高於男性。

SmartAsset網站對全國最大的282個縣和50個州進行排名,用作比較性別薪資差距最大和差距最少的地方,顯示這現象的確存在。

報告顯示,只有一個縣的女性收入高於男性,就是在馬里蘭州的Prince George’s County,男性每賺1美元,女性就賺1.09美元。

而在懷俄明州性別薪資差距最大,全年全職工作,男性每賺1美元,女性只賺68.4美分,猶他州、路易斯安那州、阿拉巴馬州和西維珍尼亞州,也位列女性相對薪酬最低的州份。

而薪酬幾乎平等的地區,是在東岸紐約的布朗克斯區和皇后區,女性和男性的薪資幾乎持平,女性分別賺取男性中位數薪酬的99.1%和98.1%,在曼哈頓或者紐約縣,全職女性的工作收入中位數為男性每賺1美元,女性賺80.9美分。

以州份計算,佛蒙特州的性別薪酬差距最小,以縣計的話,全職工作女性的薪酬中位數,最高的是舊金山,超過研究中其他281個縣的女性,平均薪酬為87,245美元,是舊金山男性的收入中位數的82.1%。

另外,以州份計,麻省的女性收入最高,全職工作女性平均收入為62,628美元,超過其他任何一個州。

另外,高收入地區,例如收入中位數最高的縣,包括維珍尼亞州Loudoun縣、加州Santa Clara縣,兩性薪酬差異往往更大。

不過有一個例外,是加州San Mateo縣,女性的薪酬在調查中排名第13,即男性每賺1美元,女性賺取89.6美分,San Mateo縣的家庭收入中位數在研究中排名第五,為131,151美元。

