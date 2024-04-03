【全國新聞】全美只有一個縣的女性收入高於男性

April 3, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

有研究網站的報告顯示，不同因素可能影響性別薪酬差距，這取決於所居住的地方、家庭經濟、社會價值觀，以及不同行業的性別選擇趨勢，都可能導致性別中的薪酬差距，而全國只有一個縣的女性收入高於男性。

SmartAsset網站對全國最大的282個縣和50個州進行排名，用作比較性別薪資差距最大和差距最少的地方，顯示這現象的確存在。

報告顯示，只有一個縣的女性收入高於男性，就是在馬里蘭州的Prince George’s County，男性每賺1美元，女性就賺1.09美元。

而在懷俄明州性別薪資差距最大，全年全職工作，男性每賺1美元，女性只賺68.4美分，猶他州、路易斯安那州、阿拉巴馬州和西維珍尼亞州，也位列女性相對薪酬最低的州份。

而薪酬幾乎平等的地區，是在東岸紐約的布朗克斯區和皇后區，女性和男性的薪資幾乎持平，女性分別賺取男性中位數薪酬的99.1%和98.1%，在曼哈頓或者紐約縣，全職女性的工作收入中位數為男性每賺1美元，女性賺80.9美分。

以州份計算，佛蒙特州的性別薪酬差距最小，以縣計的話，全職工作女性的薪酬中位數，最高的是舊金山，超過研究中其他281個縣的女性，平均薪酬為87,245美元，是舊金山男性的收入中位數的82.1%。

另外，以州份計，麻省的女性收入最高，全職工作女性平均收入為62,628美元，超過其他任何一個州。

另外，高收入地區，例如收入中位數最高的縣，包括維珍尼亞州Loudoun縣、加州Santa Clara縣，兩性薪酬差異往往更大。

不過有一個例外，是加州San Mateo縣，女性的薪酬在調查中排名第13，即男性每賺1美元，女性賺取89.6美分，San Mateo縣的家庭收入中位數在研究中排名第五，為131,151美元。

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