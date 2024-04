【灣區新聞】舊金山Civic Center的Walgreens商店遭賊人洗劫

【KTSF 張擎鳳報導】

在復活節星期日,一群扒手洗劫了舊金山(三藩市)Civic Center地區的一家Walgreens商店,商店內的顧客和工作人員看著罪行發生,有人將過程拍攝下來。

這宗搶劫案於星期日下午4點半左右發生,地點是位於第9街夾Market街交匯處的Walgreens商店。

從片段中可以看到,商店內至少有七人身穿著連帽衫、戴著口罩,從貨架上搶走物品,並帶走了一袋袋的商品。

Kpix電視台一名製片人,當時剛好與女友在場購物,他拍下這一班人盜竊的過程。

他指,匪徒在眾目睽睽下做案,然後離開,沒有人阻止他們,而他們也不擔心自己盜竊的過程被人拍攝下來。

事後Kpix電視台就這宗事件聯繫舊金山警方,警方表示,接報後,在晚上8點38分左右出警,但去到時店鋪已經關門了,因此不能進一步調查事故。

一名定期向Market街和其他地方的Walmart門店送貨的供應商說,他經常看到此類事件。

供應商Sal說:「他們認為商品都是免費的,隨意拿起就走。」

Kpix電視台的記者將盜竊案影片拿給舊金山市參事麥德誠(Matt Dorsey)看,對此Dorsey表示,舊金山的警力不足。

麥德誠說:「我們警方若人手齊全,就可以設立一個反搶劫小組,在高買地點加強執法,讓更多的人承擔責任,並讓方採取更多措施,追查這種利潤豐厚的集體搶劫行動。」

麥德誠支持改革第47號提案,強調需要採取更嚴厲的懲罰措施,來阻嚇這類型的罪案。

在接下來的幾週內,州議會將舉辦特別公共安全聽證會,審議有關預防和起訴零售犯罪的多項法案。

