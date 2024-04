【KTSF 尹晉豪報導】

警方表示上週逮捕了4人,他們涉嫌在聖荷西盜竊多間儲存倉庫。

聖荷西警方表示,調查始於去年12月,Lincoln Ave 400號路段的一宗入室未遂盜竊案,警方指,一名男子強行闖入兩個儲物室,但沒有偷走任何物品,並立即逃離該地區。

警方表示,調查發現,同一名男子,與今年1月和2月發生的另外兩宗倉庫盜竊案有關,另外3人也有份參與,其中近40萬元的財產失竊。

這4名疑犯是3男1女,年齡介乎19歲至45歲,他們面對入室盜竊、共謀、盜竊、破壞公物,和持有贓物等多項控罪起訴。

