【台灣新聞】花蓮地震全台多地現災情 新北工廠倒塌捷運路軌移位

【有線新聞】

除了花蓮，台灣不同地方亦有災情，新北市有工廠倒塌，多名工人一度被困；高鐵、捷運一度停運檢查，新北市有捷運路段因路軌移位要停運。

從網上片段見到，地震發生時，鴻海集團創辦人郭台銘位於台北的豪宅頂層泳池，池水傾瀉而下，大樓變成瀑布。

位於桃園的古華花園飯店泳池，同樣有大量池水湧出。新北市亦出現災情，一間工廠在地震中倒塌，多名工人被困，消防在瓦礫中救出其中的兩男一女。

被困者說︰「就地震、震一震，然後就東西開始倒，然後就掉下來。(那大哥你是躲在哪裏？)我躲在，就凸起的貨物中，後面。」救援期間不時出現餘震，消防聽到警報聲後，要緊急撤離。

在台北，立法院亦在地震中受損，二樓走廊牆壁和樑柱裂開。會議室天花受損，工作人員緊急維修。立法院長韓國瑜帶同土木工程師到場視察。

地震發生時，正值上班上學高峰期。台北捷運車廂劇烈搖晃，有乘客站不穩跌倒。列車其後緊急停駛，乘客要沿路軌步行撤離。

位於新北市的捷運環狀線中正路高架路段，亦發生路軌移位，當局預計短期內無法完成維修。

桃園機場客運大樓大量天花掉落，並出現漏水，有旅客被擊傷，職員忙於清理積水，機場強調航班營運正常。

至於台灣高鐵，地震後一度全線停駛，接近中午時分才陸續恢復通行。

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