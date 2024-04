【台灣新聞】花蓮地震全台多地現災情 新北工廠倒塌捷運路軌移位

【有線新聞】

除了花蓮,台灣不同地方亦有災情,新北市有工廠倒塌,多名工人一度被困;高鐵、捷運一度停運檢查,新北市有捷運路段因路軌移位要停運。

從網上片段見到,地震發生時,鴻海集團創辦人郭台銘位於台北的豪宅頂層泳池,池水傾瀉而下,大樓變成瀑布。

位於桃園的古華花園飯店泳池,同樣有大量池水湧出。新北市亦出現災情,一間工廠在地震中倒塌,多名工人被困,消防在瓦礫中救出其中的兩男一女。

被困者說︰「就地震、震一震,然後就東西開始倒,然後就掉下來。(那大哥你是躲在哪裏?)我躲在,就凸起的貨物中,後面。」救援期間不時出現餘震,消防聽到警報聲後,要緊急撤離。

在台北,立法院亦在地震中受損,二樓走廊牆壁和樑柱裂開。會議室天花受損,工作人員緊急維修。立法院長韓國瑜帶同土木工程師到場視察。

地震發生時,正值上班上學高峰期。台北捷運車廂劇烈搖晃,有乘客站不穩跌倒。列車其後緊急停駛,乘客要沿路軌步行撤離。

位於新北市的捷運環狀線中正路高架路段,亦發生路軌移位,當局預計短期內無法完成維修。

桃園機場客運大樓大量天花掉落,並出現漏水,有旅客被擊傷,職員忙於清理積水,機場強調航班營運正常。

至於台灣高鐵,地震後一度全線停駛,接近中午時分才陸續恢復通行。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。