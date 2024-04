【台灣新聞】花蓮啟動大量傷患機制 交通部料短期內海運接駁

【有線新聞】

台灣花蓮對出海域,發生7.2級地震,是台灣廿五年來最強地震。至少9死逾900人受傷,137人被困。全台多地都有樓房傾斜或倒塌,重災區花蓮啟動大量傷患機制。針對花蓮對外陸路交通中斷成為「孤島」,當局緊急啟動海運接駁。

閉路電視片段見到地震發生一刻,花蓮有大批民眾逃離大樓。花蓮是今次地震重災區,當地至少兩棟大廈嚴重傾斜,現場塵土飛揚。

一棟38年樓齡的大廈一樓完全塌陷,有20多人走避不及被困。消防指大廈呈現60、70度傾斜,進入時幾乎站不穩,增加救援難度。另一棟位於地下的早餐店被完全壓毀,有民眾爬上瓦礫,協助大廈內的人離開。

花蓮多處出現山泥傾瀉,太魯閣公園有三名遊客行山時被跌下來的大石壓死,另外有一名司機被大石擊中身亡。花蓮對外鐵路、公路交通中斷,台鐵宜蘭到花蓮一段停駛,20米長的清水橋坍塌,令花東變成「孤島」。交通部長王國材預計最快周四搶通鐵路,公路要等情況穩定才能搶修,短期內都要靠來往蘇澳港的海運接駁。

地震發生在周三早上7時58分,震央位於花蓮縣東南25公里台灣東部海域,震源深度15公里,花蓮縣震度達到6強級,其後發生幾十次餘震。位於宜蘭外海的龜山島亦崩塌了一大塊,當局一度發出海嘯警報。

地震後大批師生走到操場暫避,花蓮縣停工停課。學生說:「就晃很大,然後大家就趕快往外面跑,很恐怖、就很緊張,很怕建築物倒下來。」「先護頭,然後趕快走出去。」

當局指今次是1999年921大地震以來台灣最強地震,預期未來三、四日有可能發生6.5以上至7級餘震,當局成立災害應變中心處理災情。

