台灣花蓮對出海域發生7.2級地震,是台灣廿五年來最強地震,至少9死逾900人受傷,137人被困。全台多地都有樓房傾斜或倒塌,其中,在重災區花蓮一幢9層高的大樓嚴重傾斜有倒塌風險,當局正加緊搜救失蹤者。

入夜後搜救工作持續,大樓內仍有一名女子被困。

當局指從地震發生至今,大樓的傾斜角度增加了5厘米,加上餘震不斷,雖然已對大樓進行加固,仍有倒塌風險,為了救援人員安全,現場前進指揮所已往後撤退100米。

另外,花蓮亦啟動大量傷患機制,針對花蓮對外陸路交通中斷,成為「孤島」,當局緊急啟動海運接駁。

