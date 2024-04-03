【加州新聞】加州擬引入新法 讓員工在非工作時間無須理會僱主的電郵短訊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

不知道各位打工仔有沒有試過在下班時間被老闆發短信過來，現時州眾議員楊馳馬（Matt Haney）引入法案，讓加州員工能在非工作時間，避免接收電子郵件、短信和電話。

名為AB2751的法案，由州眾議員楊馳馬提出，他指如員工沒有獲得24小時工作的工資，員工就不應該因為無法保持隨時候命而受到懲罰。

他又指法案會要求公共和私人僱主設立一項離線政策，允許員工不必理會下班期間的作通信。

但法案中亦有部份情況可豁免，包括緊急情況下的就日程討論安排，以及與僱主有談判協議的工會員工。

此外，法案也不涵蓋那些工作時間較晚、不穩定的行業，或要求員工隨叫隨到的行業。

僱主將被允許在非工作時間與員工聯繫。

繼2017年法國實施類似政策後，其他國家也紛紛效仿，包括西班牙、愛爾蘭和葡萄牙，加州AB 2751一旦通過，將會成為美國首個此類法律，到時會透過州勞工部執行，對於下班後溝通和員工溝通的僱主，每次事件可處以100元起的罰款。

該法案已提交眾議院勞工委員會審議，將在未來幾週內舉行聆訊。

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