【灣區新聞】聯邦法官拒絕撤銷平機會控告Tesla Fremont工廠種族歧視訴訟（視頻）

電動車公司Tesla日前已經在Alameda縣高等法庭,面對兩宗針對該公司在Fremont的工廠涉嫌存在種族歧視的環境,一個聯邦法官現在也准許推進由平等就業機會委員會提出的另外一宗類似的訴訟。

三宗訴訟都是針對Tesla在Fremont的工廠,指該工廠環境存在惡劣的種族歧視。

Tesla要求聯邦法庭撤銷平等就業機會委員會(EEOC)的訴訟,理由是該訴訟和前兩宗由加州民權部門提出的訴訟類似,並認為投訴中的種族歧視行為,沒有到工作環境惡劣的程度。

EEOC則指,公司存在的種族歧視騷擾事件經常發生、還在發生、不當發生、不受歡迎,而且還在所有的值班、部門和工作地點發生。

Tesla指,北加州的一些律師,針對Tesla刻意營造一個錯誤的說法,Tesla指,任何在工廠發生的種族歧視都是個別事件,而且公司多數的職員都是少數族裔人士。

Tesla更指,EEOC和加州民權部門正在找尋「創造標題」的機會,意思是指他們在試圖譁眾取寵。

但是處理這起訴訟的聯邦法官認為,EEOC有提出訴訟的足夠理由,即便和之前的兩宗訴訟有重疊的部份,法庭也不會終結EEOC的案子,而且EEOC的投訴書中,也指責Fremont的工廠種族歧視騷擾嚴重。

法官特別指出,其中涉及不是非洲裔的經理,用帶嚴重種族歧視字句稱呼非洲裔職員,法官最終決定讓EEOC的控訴推進。

