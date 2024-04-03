【灣區新聞】舊金山田德隆區兩棟歷史古蹟住宅酒店整修後讓低收入和無家者入住（視頻）

April 3, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）田德隆區兩棟被列為歷史古蹟的住宅酒店，經過整修週二重新開放，入住220多名低收入和無家可歸者。

舊金山市長布里德和社區領袖、住屋倡導者共同出席剪綵儀式，這兩棟被列為歷史古蹟的可負擔住宅酒店，分別是1917年建立的The Ambassador Hotel，和1910年建立的Ritz Hotel，兩棟酒店長久一直作為可負擔住屋，其中The Ambassador Hotel在愛滋病猖獗時，一度做為緊急避難所。

非營利發展商TNDC在90年代買下這兩棟建築後進行翻修，最新一次是在去年完工，除了符合防震、內部重新裝飾、電氣更新、現代化電梯、Wi-Fi和安全系統的更新等等，提供220名低收入和無家可歸者。

新住戶說：「在舊金山市中心它們看來相似，有些人支付的租金是我的兩倍，而他們仍住在我隔壁，一切在於門內有什麼，在於你讓它看來像什麼。」

舊金山市預計今年完成1,323套新​​的可負擔單位，舊金山計劃在未來八年興建8.2萬個可負擔單位。

布里德說：「我們仍需應對一些挑戰，但舊金山在灣區一直領先，向無家者提供住屋機會，確實是灣區的領導者，我認為當前最大的問題是毒癮和行為健康的挑戰，我們擁有更多的工具、資源，隨著1號提案的通過，我們將能夠真正做出一些重大改變。」

另外，記者也詢問市長布里德即將展開的中國訪問。

布里德說：「我此行訪華的目標是重振那些機會，向旅行社和機場等地的合作者保證，舊金山是他們想要投資的地方，向他們提供有關舊金山實際情況，重振人們所尋求的投資，面向商業和發展，特別是在市中心地區，所以我真的很期待這次旅行。」

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