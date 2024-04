【加州新聞】加州參議院初步通過法案 堵塞檢控汽車盜竊案的法律漏洞（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州參議院公共安全委員會通過州參議員威善高(Scott Wiener)提出SB905參議院法案,目的是要打擊汽車盜竊,追究犯案者的責任,並堵塞法律漏洞。

現時的加州法律規定,如果想將汽車盜竊的疑犯定罪,必須證明疑犯未經允許或以暴力方式非法進入車內,此外還必須證明,車輛在盜竊發生時是鎖上,就算疑犯打破車窗進入車內,也不足以證明車輛在盜竊發生時是鎖上,這條法律通常迫使車主在案件審理時,要到法庭出席作證,造成車主極度的不便,因而被迫放棄追究。

威善高在1月時提出一項獲舊金山(三藩市)市長布里德支持的SB905法案,他指,汽車盜竊在加州是一個普遍存在的問題,需要消除並解決漏洞。

他指沒有理由讓受害者到法庭上證明,他們在盜竊發生之前已經鎖上車門,而SB 905就是要消除這個無意義的要求,令執法部門能夠更有效地追究汽車盜竊案犯案人的責任。

法案以5-0的票數通過,下一步將提交給參議院撥款委員會審議。

