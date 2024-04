【KTSF】

上星期四發生在舊金山(三藩市)Powell街捷運站的槍擊事件,警方拘捕了兩名涉案的16歲青少年。

警方表示,上星期四晚9點30分左右,在捷運Powell街車站的Hallidie Plaza,一名17歲的青少年被槍殺,有目擊者聽到像是炮竹的聲音,隨後看到兩名年輕人離去,其中一名往月台方向跑走。

根據描述,疑犯年齡介於16到18歲,做案時戴口罩。

警方展開調查後,有足夠證據執行搜查令,上星期五晚上在Turk街逮捕一名16歲少年,星期一,另一名16歲少年也因涉及槍擊案被逮捕,目前兩人被關押在少年觀護所。

