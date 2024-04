【科技新聞】OpenAI據報與微軟合作 打造斥資千億的數據中心（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

人工智能公司OpenAI與微軟(Microsoft)合作,據報將合作打造一個斥資千億的數據中心,稱為「Stargate」AI超級計算機。

專門報導科技業消息的媒體The Information上週五獨家披露,OpenAI和微軟將合作展開Stargate(星際之門)人工智能AI超級計算機計劃,預計在2028年啟用。

報導引述兩位曾經參與討論內容的不具名人士表示,估計的費用高達一千億美元,比當前任何最貴的大型數據中心花費都高出一百倍。

報導引述涉及該計劃討論的內容表示,微軟可能會為該計劃注資,並仰仗Open AI的能力,推出下一次的重大升級,兩家公司希望打造最大的超級電腦,對此OpenAI並未發表評論。

微軟在回覆媒體PYMNT詢問時,只證實在規劃下一代基礎設施創新,以繼續推動人工智慧能力的前沿,就未明確回覆是否與OpenAI合作。

報導指出,目前提議的計劃是以美國為基地,並分成五個階段,Stargate將是第五個階段,2026年左右會先啟動第四階段的超級電腦。

