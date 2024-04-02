【科技新聞】OpenAI據報與微軟合作 打造斥資千億的數據中心（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

人工智能公司OpenAI與微軟（Microsoft）合作，據報將合作打造一個斥資千億的數據中心，稱為「Stargate」AI超級計算機。

專門報導科技業消息的媒體The Information上週五獨家披露，OpenAI和微軟將合作展開Stargate（星際之門）人工智能AI超級計算機計劃，預計在2028年啟用。

報導引述兩位曾經參與討論內容的不具名人士表示，估計的費用高達一千億美元，比當前任何最貴的大型數據中心花費都高出一百倍。

報導引述涉及該計劃討論的內容表示，微軟可能會為該計劃注資，並仰仗Open AI的能力，推出下一次的重大升級，兩家公司希望打造最大的超級電腦，對此OpenAI並未發表評論。

微軟在回覆媒體PYMNT詢問時，只證實在規劃下一代基礎設施創新，以繼續推動人工智慧能力的前沿，就未明確回覆是否與OpenAI合作。

報導指出，目前提議的計劃是以美國為基地，並分成五個階段，Stargate將是第五個階段，2026年左右會先啟動第四階段的超級電腦。

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