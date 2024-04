【KTSF】

白宮週一舉行復活節滾彩蛋遊戲,白宮這個傳統今年進入第144年。

自1870年以來,白宮每年都會在南邊的草坪舉行復活節滾彩蛋遊戲的傳統,總統和第一夫人也會邀請兒童和家長參加活動。

這個活動今年是第三年以教育為主題,白宮將場地變成學校社區,拜登總統和第一夫人亦亮相。

今年的滾彩蛋遊戲,包括兩隻復活節兔子,和6萬4千隻彩蛋,預計有4萬人會出席。

