【灣區新聞】華裔州眾議員李天明向州府尋求3千萬撥款 望延續CalFresh糧食計劃（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔州眾議員李天明（Alex Lee）正向州府尋求3000萬元撥款，希望延續CalFresh糧食計劃，為申領人提供水果和蔬菜的優惠。

加州社會服務部去年開始推行CalFresh這項領航計劃，目的是讓低收入家庭，可以用更便宜的價格，取得水果和蔬菜。

領取CalFresh的人士，在參與計劃的零售店用EBT卡購買購買水果和蔬菜時，每花費一元，就可從卡上獲得1元的回扣rebate，用於購買合資格的食品，獎勵優惠最高可達60元。

這項計劃總共有7萬多人受惠，光是2024年2月就提供了190萬元的蔬果回扣rebate，參與計劃的商家，有88個雜貨業者，和數個加州各地的農夫市場。

由於撥款結束，CalFresh水果和蔬菜領航計劃即將在4月中到期，州眾議員李天明正在爭取，希望在加州2024-25財政年度預算中撥款三千萬元，延續這項計劃。

關切人士擔心，結束這項領航計劃，不但將影響對這些家庭的支持，也可能對公共健康和營養平等造成傷害。

除了在新的財政年度爭取撥款，李天明還提出AB3229法案，希望促成將該領航計劃，變成永久性項目，不過這項立法，還需要州社會服務部明年1月1日前提交如何轉化成福利計劃的報告。

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