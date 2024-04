【灣區新聞】華裔州眾議員李天明向州府尋求3千萬撥款 望延續CalFresh糧食計劃（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔州眾議員李天明(Alex Lee)正向州府尋求3000萬元撥款,希望延續CalFresh糧食計劃,為申領人提供水果和蔬菜的優惠。

加州社會服務部去年開始推行CalFresh這項領航計劃,目的是讓低收入家庭,可以用更便宜的價格,取得水果和蔬菜。

領取CalFresh的人士,在參與計劃的零售店用EBT卡購買購買水果和蔬菜時,每花費一元,就可從卡上獲得1元的回扣rebate,用於購買合資格的食品,獎勵優惠最高可達60元。

這項計劃總共有7萬多人受惠,光是2024年2月就提供了190萬元的蔬果回扣rebate,參與計劃的商家,有88個雜貨業者,和數個加州各地的農夫市場。

由於撥款結束,CalFresh水果和蔬菜領航計劃即將在4月中到期,州眾議員李天明正在爭取,希望在加州2024-25財政年度預算中撥款三千萬元,延續這項計劃。

關切人士擔心,結束這項領航計劃,不但將影響對這些家庭的支持,也可能對公共健康和營養平等造成傷害。

除了在新的財政年度爭取撥款,李天明還提出AB3229法案,希望促成將該領航計劃,變成永久性項目,不過這項立法,還需要州社會服務部明年1月1日前提交如何轉化成福利計劃的報告。

