【灣區新聞】奧克蘭國際機場計畫改名 望增加航班流量

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場正計畫改名,加上San Francisco Bay,讓更多旅客了解奧克蘭位在舊金山灣區,增加航班流量,振興該地經濟。

營運該機場的奧克蘭港(Port of Oakland)週五宣佈了改名的提案,建議將機場的名稱,從大都會奧克蘭國際機場(Metropolitan Oakland International Airport),改名為舊金山灣區奧克蘭國際機場(San Francisco Bay Oakland International Airport),而機場的縮寫OAK則保持不變。

港口委員會主席表示,改名的原因是發現,超過一半的國際旅客,和近3分之1的國內旅客,不知道奧克蘭機場位在北加州和舊金山灣區的地理位置,影響飛往奧克蘭的航班市場表現,沒有達到應有的潛力,導致航空公司不願意在奧克蘭維持和新增航線。

數據顯示從2008年7月到2024年3月,奧克蘭機場增加了54條新航線,卻已流失了其中39條航線,以及6個原有的目的地。

預計港口委員會成員將在4月舉行的會議上討論這項機場改名提案。

