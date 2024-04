【灣區新聞】舊金山Mission Bay區無家可歸者公寓招來附近住民投訴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)Mission Bay區一個為無家可歸人士提供支援住所的公寓,雖然在警察總部附近,但卻也還招來附近住民投訴,一年多來,當局收到超過一千宗需要服務的電話,其中超過600宗需要警察處理。

涉及爭議的是在China Basin街410號的HomeRise at Mission Bay,這個為無家可歸人士提供支援的公寓,有141個單位,營運這設施的是非牟利機構HomeRise,在這裡設立的其中一個原因,是要為田德隆區的類似設施,和整個社區減低壓力,因為該區已經存在許多為有毒癮和精神問題的貧窮人士提供散房住宿。

但是在2022年底啟用以來,警方提供的數據顯示,311服務、911服務和HomeRise的前台人員,收到1,166通要求服務的電話,當中656次需要警察處理,其中的160宗更是屬於A級需要優先處理的狀況,涉及生命危險和顯著財產損失的狀況被列為A級。

在週四的一個市府聽證會中,也有居民說看到有人公開吸毒、打破汽車玻璃,甚至在公共場所做出不雅動作等,警察部門也記錄到有121宗毆鬥事件,其中20宗涉及刀或槍。

縱然如此,舊金山無家可歸和支援住所部指出,反對這類住所導致那裡的罪案增加和影響房價的說法,堅持在這些地方,民眾可見的無家可歸狀況減少了。

該部門也表示,大多數的支援住所沒有接到投訴,犯罪數據在這類設施投入服務的前六個月和後六個月都沒有增加。

