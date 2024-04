【灣區新聞】全美麻疹病例呈上升趨勢 灣區衛生官員促請民眾接種疫苗

【KTSF】

全美國的麻疹病例呈上升趨勢,灣區的衛生官員表示,雖然接觸到病毒的風險很低,但麻疹傳染力非常強,仍然促請民眾接種疫苗,以免受傳染。

美國各地的麻疹病例呈上升趨勢,聯邦疾控中心(CDC)報告稱,2024年只是過了3個月,發現17個州出現64宗病例,數字比2023年全年的病例還多,灣區衛生官員敦促大家及時接種疫苗。

舊金山(三藩市)公共衛生部的醫生Susan Philip說,麻疹是已知中最具傳染性的病毒之一。

麻疹的症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅,通常還會出現皮疹,一些罕見的情況下,還可能會導致更嚴重的症狀,包括肺炎。

本月初,東灣Alameda縣衛生官員曾警告,San Leandro一間餐廳Sons of Liberty曾有麻疹患者蹤跡,同一時間,在該餐廳的民眾有暴露到麻疹病毒的可能。

而幾日前,加州大學Davis分校醫學中心也出現了一宗麻疹確診病例。

當局表示,全國大多數的麻疹病例,都與國際旅行有關。

Susan就指,雖然目前舊金山沒有出現病例,但灣區有三個主要的機場,要知道舊金山是個國際城市。

而自2019年以來,全國各地的麻疹疫苗接種率均有所下降,根據CDC數據,去年約93%的幼兒園小童接種了疫苗,低於CDC 95%的目標。

Susan說,在灣區確實擁有非常高免疫力,和已接種疫苗的群體,她敦促大家為一歲以上的小童或自己打疫苗,希望確保小童在一歲時已經接種好疫苗,之後在他們稍為大一點時,接種第二劑疫苗以保護他們。

