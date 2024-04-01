【灣區新聞】全美麻疹病例呈上升趨勢 灣區衛生官員促請民眾接種疫苗

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全美國的麻疹病例呈上升趨勢，灣區的衛生官員表示，雖然接觸到病毒的風險很低，但麻疹傳染力非常強，仍然促請民眾接種疫苗，以免受傳染。

美國各地的麻疹病例呈上升趨勢，聯邦疾控中心（CDC）報告稱，2024年只是過了3個月，發現17個州出現64宗病例，數字比2023年全年的病例還多，灣區衛生官員敦促大家及時接種疫苗。

舊金山（三藩市）公共衛生部的醫生Susan Philip說，麻疹是已知中最具傳染性的病毒之一。

麻疹的症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅，通常還會出現皮疹，一些罕見的情況下，還可能會導致更嚴重的症狀，包括肺炎。

本月初，東灣Alameda縣衛生官員曾警告，San Leandro一間餐廳Sons of Liberty曾有麻疹患者蹤跡，同一時間，在該餐廳的民眾有暴露到麻疹病毒的可能。

而幾日前，加州大學Davis分校醫學中心也出現了一宗麻疹確診病例。

當局表示，全國大多數的麻疹病例，都與國際旅行有關。

Susan就指，雖然目前舊金山沒有出現病例，但灣區有三個主要的機場，要知道舊金山是個國際城市。

而自2019年以來，全國各地的麻疹疫苗接種率均有所下降，根據CDC數據，去年約93%的幼兒園小童接種了疫苗，低於CDC 95%的目標。

Susan說，在灣區確實擁有非常高免疫力，和已接種疫苗的群體，她敦促大家為一歲以上的小童或自己打疫苗，希望確保小童在一歲時已經接種好疫苗，之後在他們稍為大一點時，接種第二劑疫苗以保護他們。

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