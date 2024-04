【灣區新聞】CYC社區青年中心為何成立受害人服務部（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

2020年COVID疫情期間,灣區發生不少針對亞裔和華裔的罪案,帶大家去了解一下舊金山(三藩市)一個服務青少年的非牟利機構,為何成立受害人服務部,以及如何幫助罪案受害人。

截止2023年底,CYC社區青年中心幫助了超過200個罪案受害人,案件有輕有重,包括謀殺案、 搶劫、人身襲擊,例如受害人在街道上或公車裡無緣無故被人毆打,還有財物罪案,例如入屋爆竊案的受害人。

CYC先前主要以幫助青少年為主,後來如何轉型去幫助亞裔長者呢?

CYC社區青年中心行政總監溫靜婷說:「2020年,疫情開始時,坊間開始傳出針對亞裔的仇視事件發生,當時社區充滿恐慌,社區的領袖人士跟大家經常開會,討論這個問題,鑑於我們以前一直在做學校或者社區裏青少年暴力方面調解的工作,我們在想可不可以擴展這服務,尤其是提供服務給一些語言上有障礙,或文化上有障礙的人,尤其是華人社區裏面,如果他們是罪案的受害者,我們才開始慢慢在那時聯繫警察部門和地檢處,以及不同社區機構,如何能接觸到受害人。」

溫靜婷說,只要受害人同意的話,警方跟地檢處便會轉介個案,她坦白的說,CYC不能代替司法部門,但可以幫助受害人了解自己權利,成為社會和政府機構間的橋樑。

而CYC提供的受害人服務,與政府機構的最大的分別就是,CYC注重受害人身心的康復,不單只提供法律上的援助,一個深刻的例子,就是一個住在田德隆區的婆婆,被人推撞跌倒在地,造成腦部創傷。

溫靜婷說:「我們第一時間收到個案後,同事去到醫院探訪,幫她作翻譯,了解她的傷勢,希望她出院時,幫她安排在家護理,這亦透過同安老自助處合作,立刻有一個在家的照顧人士,等她出院時,不用太擔心沒人照顧,另外亦幫她聯繫收入援助,或其他政府援助等。」

CYC項目協調員Jackie Cheung表示,去年處理85宗個案,但現時有明顯的上升趨勢,2024年頭3個月,已經需要處理30多宗個案。

另外,CYC經常主動聯繫其他社區組職舉辦,預防罪案的社區安全講座,平均每月舉辦6至8場講座。

Cheung說:「其實我們除了為受害人提供直接服務外,我們亦會去不同社區中心或老人大廈,提供區安全訓練,教導大家防盜小貼士,出門時候,如何避免自己成為匪徒目標,降溫技巧,以及作為旁觀者在目擊罪行時,可以如何幫助受害人,又不影響自身安全,這是很重要的資訊,希望大家可以提高警覺,和積極幫助別人,就可以將就罪案造成的傷害減到最小。」

利婆婆表示,她經常來聽講座,她記得第一個講座,教育長者如何使用智能手機,學懂後,她便被人加入了CYC的群組,有講座活動時,可以第一時間知道。

利婆婆說:「講座說的東西,很多都有用的,例如老人福利優惠,我們是不知道的,可以來這裏上堂,他們講給我知,解釋給我聽,其實是很好,加上現時,好像出街給人打,搶東西後,有心靈問題,他們亦可以去幫助,又去醫院探望,陪他們作康復,又有經濟支持等,我覺得CYC很好。」

CYC接受地檢處和警方轉介給他們的罪案受害人,但市民如果遇到仇恨事件,無緣無故被人辱罵和欺負,也可以向CYC求助,電話是(415) 550-1151。

