【灣區新聞】CYC社區青年中心為何成立受害人服務部（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

2020年COVID疫情期間，灣區發生不少針對亞裔和華裔的罪案，帶大家去了解一下舊金山（三藩市）一個服務青少年的非牟利機構，為何成立受害人服務部，以及如何幫助罪案受害人。

截止2023年底，CYC社區青年中心幫助了超過200個罪案受害人，案件有輕有重，包括謀殺案、 搶劫、人身襲擊，例如受害人在街道上或公車裡無緣無故被人毆打，還有財物罪案，例如入屋爆竊案的受害人。

CYC先前主要以幫助青少年為主，後來如何轉型去幫助亞裔長者呢？

CYC社區青年中心行政總監溫靜婷說：「2020年，疫情開始時，坊間開始傳出針對亞裔的仇視事件發生，當時社區充滿恐慌，社區的領袖人士跟大家經常開會，討論這個問題，鑑於我們以前一直在做學校或者社區裏青少年暴力方面調解的工作，我們在想可不可以擴展這服務，尤其是提供服務給一些語言上有障礙，或文化上有障礙的人，尤其是華人社區裏面，如果他們是罪案的受害者，我們才開始慢慢在那時聯繫警察部門和地檢處，以及不同社區機構，如何能接觸到受害人。」

溫靜婷說，只要受害人同意的話，警方跟地檢處便會轉介個案，她坦白的說，CYC不能代替司法部門，但可以幫助受害人了解自己權利，成為社會和政府機構間的橋樑。

而CYC提供的受害人服務，與政府機構的最大的分別就是，CYC注重受害人身心的康復，不單只提供法律上的援助，一個深刻的例子，就是一個住在田德隆區的婆婆，被人推撞跌倒在地，造成腦部創傷。

溫靜婷說：「我們第一時間收到個案後，同事去到醫院探訪，幫她作翻譯，了解她的傷勢，希望她出院時，幫她安排在家護理，這亦透過同安老自助處合作，立刻有一個在家的照顧人士，等她出院時，不用太擔心沒人照顧，另外亦幫她聯繫收入援助，或其他政府援助等。」

CYC項目協調員Jackie Cheung表示，去年處理85宗個案，但現時有明顯的上升趨勢，2024年頭3個月，已經需要處理30多宗個案。

另外，CYC經常主動聯繫其他社區組職舉辦，預防罪案的社區安全講座，平均每月舉辦6至8場講座。

Cheung說：「其實我們除了為受害人提供直接服務外，我們亦會去不同社區中心或老人大廈，提供區安全訓練，教導大家防盜小貼士，出門時候，如何避免自己成為匪徒目標，降溫技巧，以及作為旁觀者在目擊罪行時，可以如何幫助受害人，又不影響自身安全，這是很重要的資訊，希望大家可以提高警覺，和積極幫助別人，就可以將就罪案造成的傷害減到最小。」

利婆婆表示，她經常來聽講座，她記得第一個講座，教育長者如何使用智能手機，學懂後，她便被人加入了CYC的群組，有講座活動時，可以第一時間知道。

利婆婆說：「講座說的東西，很多都有用的，例如老人福利優惠，我們是不知道的，可以來這裏上堂，他們講給我知，解釋給我聽，其實是很好，加上現時，好像出街給人打，搶東西後，有心靈問題，他們亦可以去幫助，又去醫院探望，陪他們作康復，又有經濟支持等，我覺得CYC很好。」

CYC接受地檢處和警方轉介給他們的罪案受害人，但市民如果遇到仇恨事件，無緣無故被人辱罵和欺負，也可以向CYC求助，電話是(415) 550-1151。

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