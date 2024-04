【KTSF】

美國再發生船隻撞橋意外,奧克拉荷馬州一艘駁船撞到橋墩,無人受傷。

事發在星期六下午1時25分左右,一艘駁船撞到橋墩,目擊者指,駁船撞到橋墩一刻發出巨響、濺起水花。

這條大橋位於59號公路,橫跨阿肯色河,警方一度封閉大橋檢查損毀情況,認為大橋安全後,約一小時後重開。

當局指意外原因有待調查,事件中無人受傷。

