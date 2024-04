【KTSF】

安老自助處週五舉行長者春宴,為多位90歲以上的耆英祝壽。

舊金山(三藩市)華埠一間酒家週五筵開多席,大批公公婆婆聚首一堂。

安老自助處行政總裁鍾月娟表示,出席的耆英當中,有29位是90歲或以上,加起上來足足有2700歲。

另外,市參事佩斯金和市長布里德都有出席,為各位長者祝壽,一群公公婆婆亦獲頒獎狀和鮮花。

布里德感激安老自助處和義工對長者作出的貢獻。

其中的長者護伴計劃,自2021年開始,接送超過2000名長者看醫生、接種疫苗、去超市及銀行等。

