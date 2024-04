【KTSF】

電訊商AT&T表示,超過7千3百萬名新、舊用戶的資料外洩,30日開始通知用戶。

AT&T在週六通知用戶指,客戶外洩的資料,約在兩星期前被人放上暗網,當中涉及760萬名現有客戶,和6千540萬名舊客戶的資料,包括客戶的社會安全號碼、姓名、電話號碼和電郵等,不過財務資料和通話紀錄則沒有外洩,初步估計是2019年或之前的資料。

目前未有證據顯示系統是否被黑客入侵,亦未確定這些資料是源自公司內部,或第三方供應商,相信外洩資料沒被盜用。

AT&T已要求客戶重設密碼,並聘請專家調查事件。

