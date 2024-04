【KTSF】

聖荷西警察日前逮捕一名涉嫌持械搶劫多間商家的男子。

根據警方,55歲嫌犯Samih Stephan,去年8月26日試圖持槍搶劫Blossom Hill Road 800號街區的一家商店,但員工沒有給他任何東西。

後來警方開始調查,發現Stephan和去年12月到今年2月聖荷西五起持槍搶劫和搶劫未遂有關,拿走超過3000元現金,對象都是便利商店。

根據商家提供閉路電視拍下的畫面,嫌犯都戴著口罩,手中拿槍,要店員交出現金。

警方獲得逮捕令後,在3月19日將他逮捕,目前被關押在Santa Clara縣監獄。

