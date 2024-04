【全國新聞】美國當局開始清理巴爾的摩大橋殘骸

【有線新聞】

美國巴爾的摩大橋被撞毀事故,當局開始清理大橋殘骸。馬里蘭州州長摩爾表示目標是開闢臨時航道,加快清理工作,又宣布受影響的小型企業可以向政府申請貸款援助。

工人用電鋸切割大橋鋼架,七艘160及1000噸級的起重機船隻停泊在達利號和大橋旁,將殘骸吊到駁船上,再由駁船運到附近的工廠。

馬里蘭州州長摩爾到場視察,表示首階段清理工作非常複雜且重要,目標是開闢臨時航道,加快清理工作。摩爾說:「大橋北段將被切割和拆除,使我們能夠開闢一條臨時通道,讓更多船隻駛入崩塌現場周圍。」

摩爾說,貨船受損但完整,未知何時移離現場,現階段亦不會移走壓著貨船的大橋殘骸,當局希望清理後可恢復打撈仍然失蹤的工人遺體。摩爾強調大橋倒塌不僅是馬里蘭州的事,更關乎美國經濟。

巴爾的摩是美國最大的車輛和農業設備港口,受事故影響,大約1萬5千名港口職員需停工。摩爾宣布受影響的小型企業可以向聯邦政府申請災難貸款援助,金額最高可達200萬美元。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。