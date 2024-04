【KTSF】

國稅局(IRS)刑事調查部門指,他們正調查涉及疫情的稅務及洗黑錢案件,涉及金額約90億元。

國稅局正處理超過1600宗牽涉疫情的詐騙案,大約有800名涉案人士已經被起訴。

目前375人在聯邦監獄服刑,國稅局刑事調查部門說,因疫情詐騙案而被起訴的人士,超過98%都會被定罪,他們會繼續跟進調查。

自從通貨膨脹削減法案生效後,國稅局收到更多資源,協助打擊詐騙案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。