【灣區新聞】當局考慮讓PG&E等煤電公司向用戶徵收固定月費

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公用事業委員會(CPUC)目前正在考慮,是否允許例如PG&E的煤電公司,向用戶徵收一個新的每個月24元的固定收費,來減少顧客的電費。

CPUC考慮的24元新固定收費,將可以允許像PG&E的煤電公司把,電價每度電降低5至7美仙。

CPUC表示,這個固定收費,可以讓煤電公司支付一些基本開支,並在加州進入從煤氣到電力的過渡期,面對用電量增加的時候,可以減低電費。

當局表示,這個建議的目標並不是增加電力公司的盈利,而是要煤電費更加公平,一項固定的收費,將會減低電力的價格,新固定收費最快會在在2025年年底或2026年年初實施,到時候許多加州居民反而會見到電費降低,以一個有電動車和家庭電器的家庭為例,每個月可以省下32元。

CPUC也建議,向低收入家庭收取較低的6元固定收費

但是已經有反對這個固定收費的人士表示,這會導致煤電費上漲,PG&E今年已經大幅調高電費,一般家庭今年的煤電費,和去年比較增加了400元。

PG&E對CPUC的建議目前暫不表態,但其實去年已經提出按家庭收入,向用戶收取每個月15到92元的固定收費。

