【灣區新聞】當局考慮讓PG&E等煤電公司向用戶徵收固定月費

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公用事業委員會（CPUC）目前正在考慮，是否允許例如PG&E的煤電公司，向用戶徵收一個新的每個月24元的固定收費，來減少顧客的電費。

CPUC考慮的24元新固定收費，將可以允許像PG&E的煤電公司把，電價每度電降低5至7美仙。

CPUC表示，這個固定收費，可以讓煤電公司支付一些基本開支，並在加州進入從煤氣到電力的過渡期，面對用電量增加的時候，可以減低電費。

當局表示，這個建議的目標並不是增加電力公司的盈利，而是要煤電費更加公平，一項固定的收費，將會減低電力的價格，新固定收費最快會在在2025年年底或2026年年初實施，到時候許多加州居民反而會見到電費降低，以一個有電動車和家庭電器的家庭為例，每個月可以省下32元。

CPUC也建議，向低收入家庭收取較低的6元固定收費

但是已經有反對這個固定收費的人士表示，這會導致煤電費上漲，PG&E今年已經大幅調高電費，一般家庭今年的煤電費，和去年比較增加了400元。

PG&E對CPUC的建議目前暫不表態，但其實去年已經提出按家庭收入，向用戶收取每個月15到92元的固定收費。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。