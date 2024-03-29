【灣區新聞】奧克蘭及周邊地區將安裝近500個攝像機追蹤犯案車輛

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森宣布，在奧克蘭及其周邊地區安裝近500個汽車追蹤攝像機。

州長辦公室週五宣布，加州公路巡警（CHP）與奧克蘭警察局簽署一份合同，將在奧克蘭和附近的高速公路安裝近500部攝像機，以幫助追蹤涉嫌犯案的車輛。

根據與Flock Safety的合同，第一批攝像機將在未來30天安裝，奧克蘭地面安裝290個攝像機，附近的高速公路安裝190個。

這個汽車追蹤攝像機與車牌讀取器類似，但有更多功能，包括拍到車子的牌子、型號、顏色特徵、保險桿的貼紙，還有車頂行李架等細節，如果發現涉嫌犯案車輛符合特徵，警方可以立刻發出警報。

汽車追蹤攝像機資料可以儲存28天，然後刪除，不過加州司法部長Rob Bonta已指示，不與其他州共享讀取的資料，如果這些州是用來追蹤尋求墮胎或提供墮胎的人。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。