【灣區新聞】舊金山市長布里德4月率團訪中國 希望帶回關於大熊貓的好消息

【KTSF 萬若全報導】

舊金山市長布里德4月中將率團訪問中國,此行一個主要目的是,為舊金山動物園帶回大熊貓的好消息。

根據The San Francisco Standard,布里德率領的代表團將於4月13日出發,將訪問香港、深圳、廣州、北京,以及上海,預計將會跟上海跟廣州市長見面。

北京方面將會見哪個層級官員尚不清楚,布里德的行程包括搭乘北京和上海之間的高鐵,以及在廣州與華南美國商會舉行會議。

布里德表示,很榮幸受邀前往中國,與商界、創新界和政府領導人會面,以增加經濟機會,並加強舊金山與中國城市之間的聯繫,舊金山和上海市是姊妹市。

去年亞太經合會(APEC)在舊金山舉行,身為東道主的布里德,與中國國家主席習近平見面,其後布里德致函習近平,要求將大熊貓送到舊金山動物園,以示友誼。

這個月初,布里德又寫了第二封信,並由超過60位亞裔領袖與組織共同簽名聯署,可望這次中國行可以帶回關於大熊貓的好消息。

中國遊客曾是舊金山旅遊業的主力軍,每年有50萬人次前來,為當地經濟貢獻超過10億美元。

疫情期間,由於封鎖和航線削減,這一數字大幅下降。

根據舊金山旅遊局,這種趨勢從去年開始出現轉變,該機構預測,今年將有約385,000名遊客來自中國,消費額估計為11億美元。

目前還不清楚這次行程要花多少錢,但根據市長辦公室,不是用納稅人的錢,而是由非營利機構舊金山特別活動委員會贊助。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。