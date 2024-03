【KTSF】

舊金山(三藩市)Powell捷運站外面發生槍擊案,一人死亡。

案發在週四晚約9點半,警員接報,市中心Powell捷運站外的Hallidie廣場發生槍擊案,到場警員發現一名事主中槍,搶救無效當場死亡。

根據警方無線電通話,兩名潛在疑犯是16至18歲男子。

有目擊者表示,案發後,看到最少一人跑向捷運月台,當局指,案發後有兩人被拘留,目前正調查案件。

