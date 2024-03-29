【全國新聞】全美猴痘病例有上升趨勢

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衞生官員發出警告指出，全美的猴痘病例有上升的趨勢，而接種猴痘疫苗的人數偏低，與此同時，另一種類的猴痘現在有潛在威脅。

全國猴痘疫苗接種率偏低，而病例數目正在增加，聯邦疾控中心（CDC）說，由今年1月到3月16日為止，已經有511宗個案，較去年同期增加了七成。

傳染病學家Jarod Fox說：「現在還未到今年的一半，我們擔心病例數目可能增加。」

醫生說，最令人擔心的事是，任何人都有機會患上這種疾病，猴痘是已絕跡的天花病毒一個類似的品種，但沒有天花那麼嚴重，病毒透過密切接觸傳染，男性和男性有性接觸的人士有較大的感染風險。

2022年疫情期間，全國有數萬宗病例，有58人死亡，雖然今年猴痘個案有增加的趨勢，但與2022年相比仍然偏低。

專家說，有兩個因素可能導致猴痘病例上升，包括公共健康服務的聯邦資金減少。

另外，CDC表示，雖然猴痘疫苗2022年8月獲准緊急授權使用，不過大部分的州份，不足四份一的高風險人士接種完整兩劑疫苗。

Fox醫生說：「疫苗可以很有效地防止疾病，尤其是由猴痘引起的併發症。」

在12月的時候，CDC發出警告，非洲出現另一種猴痘病毒，和2022年的猴痘病毒比較，這種病毒更容易傳染，症狀更嚴重。

Fox醫生說：「我們想呼籲，如果你屬於高危組別，容易患上猴痘，應盡快接種疫苗。」

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