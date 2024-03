【全國新聞】全美猴痘病例有上升趨勢

【KTSF】

衞生官員發出警告指出,全美的猴痘病例有上升的趨勢,而接種猴痘疫苗的人數偏低,與此同時,另一種類的猴痘現在有潛在威脅。

全國猴痘疫苗接種率偏低,而病例數目正在增加,聯邦疾控中心(CDC)說,由今年1月到3月16日為止,已經有511宗個案,較去年同期增加了七成。

傳染病學家Jarod Fox說:「現在還未到今年的一半,我們擔心病例數目可能增加。」

醫生說,最令人擔心的事是,任何人都有機會患上這種疾病,猴痘是已絕跡的天花病毒一個類似的品種,但沒有天花那麼嚴重,病毒透過密切接觸傳染,男性和男性有性接觸的人士有較大的感染風險。

2022年疫情期間,全國有數萬宗病例,有58人死亡,雖然今年猴痘個案有增加的趨勢,但與2022年相比仍然偏低。

專家說,有兩個因素可能導致猴痘病例上升,包括公共健康服務的聯邦資金減少。

另外,CDC表示,雖然猴痘疫苗2022年8月獲准緊急授權使用,不過大部分的州份,不足四份一的高風險人士接種完整兩劑疫苗。

Fox醫生說:「疫苗可以很有效地防止疾病,尤其是由猴痘引起的併發症。」

在12月的時候,CDC發出警告,非洲出現另一種猴痘病毒,和2022年的猴痘病毒比較,這種病毒更容易傳染,症狀更嚴重。

Fox醫生說:「我們想呼籲,如果你屬於高危組別,容易患上猴痘,應盡快接種疫苗。」

