【灣區新聞】奧克蘭4大公司宣布斥資一千萬保障員工安全

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)有4間大公司宣布,將斥資1000萬元資助一項計劃,加強市中心工作的員工安全。

加州Blue Shield保險公司Clorox、Kaiser Permanente,以及PG&E表示,將與當地警方和市府合作,透過設立上城和市中心安全區,來加強這一帶的安全。

計劃的具體細節尚未公佈,但PG&E的行政總裁表示,合作夥伴都認為有需要採取快速有效的行動,保障公司員工和屋崙社區的安全。

即將推出的措施包括在市中心增加保安人員,和提供資金予社區大使計劃,為有需要的員工提供往來辦公室、餐廳及捷運站等點對點的護送服務,企業亦將為員工提供安全培訓。

4間公司表示,確保員工安全,對公司來說是至關重要,正採取一系列措施,來確保員工的安全,但還需要採取更多。

這4間公司共有數千名員工,在奧克蘭市中心地區工作,該計劃預計耗資1,000萬美元,由4間企業分擔。

