美國汽車協會(AAA)提醒司機們,今年春季汽油價格可能會上漲。

AAA表示,初春油價上漲,可能是由於烏克蘭針對俄羅斯的石油基礎設施所致,但隨著春假和夏季假期的到來,汽油價格現在可能會進入緩慢而穩定的季節性漲價周期。

AAA還表示,新數據顯示,上週汽油需求略有下降,但儘管需求下降通常會有助於壓低汽油價格,不過由於本身油價上漲,汽油價格仍然居高不下。

週四普通汽油的全國平均價格為3.53美元,這比一個月前高出24美仙,比一年前高出10美仙。

而根據AAA的網站,加州的平均價格升破5美元。

