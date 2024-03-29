【灣區走走】打造回憶的積木之旅：探索加州唯一樂高探索中心

本周的節目絕對不容錯過！我們深入探索了加州唯一的樂高探索中心，帶您走進一個充滿童趣和無限想像力的世界。在這個樂高迷的天堂裡，您將有機會參觀不同主題展區，與樂高模型大師共享技巧，並發掘迷你樂高世界的無盡神秘。無論您是樂高迷還是想要和家人一起度過有趣時光的人，這都是您不容錯過的精彩之旅！ 加州唯一的樂高探索中心位於苗必達市的Great Mall，這裡是樂高愛好者的天堂，也是全家共享歡樂時光的理想去處。您可以盡情探索不同的主題展區，參加各種有趣的活動，並與其他樂高迷交流分享心得。此外，您還可以與樂高模型大師一起創建驚人的樂高作品，並發揮您的創意和想像力。 無論您是年輕的樂高愛好者還是成年人，樂高探索中心都能帶給您愉快和難忘的時光。快來加入我們，一起探索這個充滿童趣和創意的世界吧！趕快點擊播放，一同享受我們的精彩節目吧！

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