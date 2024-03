【灣區新聞】聯邦當局資料顯示舊金山有18座橋有顯著缺陷（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

巴爾的摩發生大橋倒塌事件,引起人們對橋樑安全的關注,但是聯邦高速公路管理局的資料顯示,舊金山(三藩市)有18座高架橋有顯著的缺陷。

根據舊金山Standard的報導,金門大橋保護橋柱的設備中,有27英尺厚裝有沙的混凝土保護牆,是西岸地區之中最壯實的橋柱保護,但是舊金山卻有18座橋,被聯邦高速公路管理局列為「不佳」,但是這並不是最差的級別,更加差的級別是:嚴重、非常嚴重、即將失敗或不及格。

這18個地點包括在Mariposa街跨越火車軌的這座橋,18座橋全部位於舊金山的南部地區,主要咬著101和280公路在上世紀60年代建設。

這些橋的維修責任大多屬於Caltrans,鐵路公司發言人表示,檢查工作一年最少進行兩次,落成少過十年的橋,則只需每年檢查一次,檢查範圍包括橋的道路、圍欄和連接部分等,必須符合聯邦標準。

除了橋的結構,也包括連接橋的道路、橋柱周圍的土壤,和是否經得起地震等。

就什麼時候將對這些橋樑進行維修,除了跨越小河的Islais Creek橋將花上6千萬重建之外,Caltrans還沒有列出維修其他橋樑的具體方案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。