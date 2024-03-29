【灣區新聞】聯邦當局資料顯示舊金山有18座橋有顯著缺陷（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

巴爾的摩發生大橋倒塌事件，引起人們對橋樑安全的關注，但是聯邦高速公路管理局的資料顯示，舊金山（三藩市）有18座高架橋有顯著的缺陷。

根據舊金山Standard的報導，金門大橋保護橋柱的設備中，有27英尺厚裝有沙的混凝土保護牆，是西岸地區之中最壯實的橋柱保護，但是舊金山卻有18座橋，被聯邦高速公路管理局列為「不佳」，但是這並不是最差的級別，更加差的級別是：嚴重、非常嚴重、即將失敗或不及格。

這18個地點包括在Mariposa街跨越火車軌的這座橋，18座橋全部位於舊金山的南部地區，主要咬著101和280公路在上世紀60年代建設。

這些橋的維修責任大多屬於Caltrans，鐵路公司發言人表示，檢查工作一年最少進行兩次，落成少過十年的橋，則只需每年檢查一次，檢查範圍包括橋的道路、圍欄和連接部分等，必須符合聯邦標準。

除了橋的結構，也包括連接橋的道路、橋柱周圍的土壤，和是否經得起地震等。

就什麼時候將對這些橋樑進行維修，除了跨越小河的Islais Creek橋將花上6千萬重建之外，Caltrans還沒有列出維修其他橋樑的具體方案。

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