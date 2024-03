【灣區新聞】捷運加派更多警員巡邏列車 逮捕人數大幅增加（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區捷運(BART)的治安問題令人關注,捷運最近表示,警方部署更多警員在列車巡邏之後,逮捕不法分子的人數大幅增加。

捷運指出,與2022年相比,去年警方逮捕不法分子的人數增加了62%。

捷運表示,逮捕率的上升,是因為招募了更多新警員,以及當局有策略地增加在列車部署警員。

2023年,警方一共逮捕了726名涉及重罪的疑犯,而對上一年的逮捕人數是448人。

當局在執法行動中,沒收了49把非法槍械,這是自2003年以來,捷運警員一年內搜獲最多非法槍械。

捷運警隊約有214名警員,與多年來的人數大致相同,而執法效果的改善,與警方調派更多警員在列車巡邏有關。

乘客也表示坐捷運時,看到更多警察,捷運警方為了解決人手短缺問題,為警員加薪22%,提高警隊挽留與招聘人才的競爭力。

