【灣區新聞】捷運加派更多警員巡邏列車 逮捕人數大幅增加（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區捷運（BART）的治安問題令人關注，捷運最近表示，警方部署更多警員在列車巡邏之後，逮捕不法分子的人數大幅增加。

捷運指出，與2022年相比，去年警方逮捕不法分子的人數增加了62%。

捷運表示，逮捕率的上升，是因為招募了更多新警員，以及當局有策略地增加在列車部署警員。

2023年，警方一共逮捕了726名涉及重罪的疑犯，而對上一年的逮捕人數是448人。

當局在執法行動中，沒收了49把非法槍械，這是自2003年以來，捷運警員一年內搜獲最多非法槍械。

捷運警隊約有214名警員，與多年來的人數大致相同，而執法效果的改善，與警方調派更多警員在列車巡邏有關。

乘客也表示坐捷運時，看到更多警察，捷運警方為了解決人手短缺問題，為警員加薪22%，提高警隊挽留與招聘人才的競爭力。

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