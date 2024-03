【灣區新聞】北灣Marin縣百日咳病例大增 主要集中在一所高中（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近北灣Marin縣百日咳病例大增,主要集中在該縣最大的一個高中。

舊金山紀事報引述Marin縣衛生部發布的數字,自去年12月中以來,該縣記錄的93個病例中,有65例發生在Mill Valley Tamalpais高中,學生通常在七年級接受百日咳疫苗,但高中生通常受到的影響最大,因為免疫力逐漸減弱。

百日咳是一種由百日咳博德氏菌引起的高度傳染性呼吸道疾病,顧名思義就是長時間的咳嗽,吸氣時通常伴隨喘息聲音,典型症狀類似普通感冒,包括流鼻水和發燒。

百日咳可持續10週以上,但很少會帶來嚴重的健康併發症,目前尚未有人住院,也沒有嬰兒病例,不過對於出生後幾個月內尚未接種疫苗的嬰兒,如果感染百日咳仍有致命危險。

衛生官員指出,Marin縣的百日咳病例增加,原因是當地的疫苗接種率與灣區其他縣相比起來較低,但近年來,這一數字已顯著改善,截至2021-2022學年,該縣近97%的幼兒園兒童完成所需的免疫接種,而十年前這一比例僅為78%,去年全加州有589個百日咳病例。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。