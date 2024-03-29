【全國新聞】伊利諾伊州連環斬人案四死 兇徒稱服大麻後神智不清

【KTSF 張擎鳳報導】

伊利諾伊州北部的Rockford市週三發生一宗連環斬人案，造成四人死亡，七人受傷，事後警方拘捕了一名22歲的男疑犯，並且於週四控告他四項一級謀殺罪。

案發於週三下午大約1點15分左右，檢控官表示，22歲的Christian Soto接受警方盤問時說，他去了朋友Jacob Schupbach的家，然後服用了混雜其他不明藥物的大麻，導致他陷入瘋狂狀態將近20分鐘。

檢控官表示，Soto供稱在神智不清的情況下，在Jacob Schupbach的家內拿了一把刀，然後刺死23歲的Schupbach和他的親戚，63歲的Ramona Schupbach。

之後Soto開車離開現場，然後在路上遇到49歲的郵差Jay Larson，他涉嫌用刀刺傷Larson，再開車撞倒他，然後離現場，Larson傷重不治。

隨後Soto非法地進入另外一間房屋，當時屋內有三名少女，他涉嫌拿起屋內的棒球棍毆打她們，其中一名少女，15歲的Jenna Newcomb，為保護妹妹被毆打致死。

隨後Soto離開現場，並且涉嫌一路上傷害了多名路人，直到他被警方制服。

當局表示，他導致四死七傷，目前仍然有三人留醫。

伊利諾伊州Winnebago縣的地檢官週四說，Christian Soto於下午出庭聆訊，當局控告他四項一級謀殺罪，七項企圖謀殺罪，以及三項非法入屋，並且使用危險武器罪，法官下令Soto還押候審，不得保釋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。