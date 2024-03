【全國新聞】伊利諾伊州連環斬人案四死 兇徒稱服大麻後神智不清

【KTSF 張擎鳳報導】

伊利諾伊州北部的Rockford市週三發生一宗連環斬人案,造成四人死亡,七人受傷,事後警方拘捕了一名22歲的男疑犯,並且於週四控告他四項一級謀殺罪。

案發於週三下午大約1點15分左右,檢控官表示,22歲的Christian Soto接受警方盤問時說,他去了朋友Jacob Schupbach的家,然後服用了混雜其他不明藥物的大麻,導致他陷入瘋狂狀態將近20分鐘。

檢控官表示,Soto供稱在神智不清的情況下,在Jacob Schupbach的家內拿了一把刀,然後刺死23歲的Schupbach和他的親戚,63歲的Ramona Schupbach。

之後Soto開車離開現場,然後在路上遇到49歲的郵差Jay Larson,他涉嫌用刀刺傷Larson,再開車撞倒他,然後離現場,Larson傷重不治。

隨後Soto非法地進入另外一間房屋,當時屋內有三名少女,他涉嫌拿起屋內的棒球棍毆打她們,其中一名少女,15歲的Jenna Newcomb,為保護妹妹被毆打致死。

隨後Soto離開現場,並且涉嫌一路上傷害了多名路人,直到他被警方制服。

當局表示,他導致四死七傷,目前仍然有三人留醫。

伊利諾伊州Winnebago縣的地檢官週四說,Christian Soto於下午出庭聆訊,當局控告他四項一級謀殺罪,七項企圖謀殺罪,以及三項非法入屋,並且使用危險武器罪,法官下令Soto還押候審,不得保釋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。