東灣Dublin一個聯邦女子監獄,近日揭發有獄警性侵囚犯,聯邦調查局介入調查,聯邦法官判案中第7個被告監禁6年。

聯邦檢察官指,FCI Dublin監獄48歲前獄警Nakie Nunley,因性侵五名女囚犯,被判監禁72個月。

被告也承認四項性虐待一個監房裡面的女囚犯,五項帶有虐待行為的性接觸,及一宗虛假陳述罪名。

司法部指出,被告亦承認曾經向投訴他的女囚犯作出報復,包括威脅對方會失去監獄裡面的工作,以及轉移到其他監獄。

法庭文件指出,被告曾在2020年3月至2021年11月期間虐待多名事主,法官命令涉事監獄,需要受到一名特別專員監督,是聯邦監獄的首例。

