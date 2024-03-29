【全國新聞】馬里蘭州塌橋事故 打撈遺體工作暫停

【KTSF 張麗月報導】

在馬里蘭州貨船撞塌巴爾的摩大橋事故，六名罹難的建築工人中，兩人的屍體已經找到，其餘四人相信已經死亡，當局的搜尋工作也已改為打撈行動，最新公開的錄影片段，顯示了大橋倒塌前發生的事。

馬里蘭州警方表示，由於下沉至水底下面的汽車周圍都佈滿瓦礫，潛水人員未能在安全環境下工作，因此搜索遺體的工作要暫停。

塌橋後跌落河的六名建築工人，其中兩人的屍體已經找到，其餘四人相信已經罹難，搜索工作現已改為打撈行動。

根據最新錄影片段，顯示了大橋倒塌之前的情況，可以見到當時工程人員正在大橋上工作。

根據已經找到的貨船數據紀錄儀「黑盒」，聯邦運輸當局的調查人員知道，貨船離開碼頭之後45分鐘，就響起警報，貨船的領航員隨即發出求救訊號，要求關閉大橋的交通，從而及時避免大量傷亡。

聯邦運輸當局估計，調查今次大橋倒塌事故，可能要花費兩年時間。

由於巴爾的摩是美國第九大國際貨運港口，去年這個港口的吞吐量約有5,200萬噸，每天涉及的經濟活動接近兩億元，也影響八千份工作。

巴爾的摩市在處理出口汽車和輕型卡車方面，在全美港口中名列第一，去年的處理量達到破紀錄85萬輛。

有鑑於巴爾的摩大橋牽涉的經濟效益，當局優先考慮的就是重建大橋的問題。

馬里蘭州州長Wes Moore說：「巴爾的摩大橋倒塌是全球災難，國家的經濟以至世界經濟，都依賴巴爾的摩港口。」

聯邦運輸部長布提捷也表示，重建巴爾的摩大橋並不容易，將會花費很長時間。

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