【灣區新聞】舊金山一非牟利機構負責人被指不當管理無家者庇護所撥款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山紀事報的報導揭發，又有一個非牟利機構的負責人懷疑管理財務不當，這個機構用市府大筆撥款，營運無家可歸者庇護所。

舊金山紀事報取得的資料顯示，由Patricia Doyle擔任執行主任的Providence基金會，在舊金山營運無家可歸庇護所，早在超過十年前，已經有市府報告指，Doyle之前領導的非牟利機構Inter-City Family Support

and Resource Network，開支超出市府合約的預算，和在一些要市府補貼的信用卡付費中，沒有提供所需的單據證明。

後來市府認為，這機構有顯著財政管理不當的問題，而拒絕續約。

而Doyle現時經營的Providence基金會，也受到市府的質疑，紀事報的報導指出，這個基金會取得的市府合約，在疫情前每年有200到300萬，然後在2021到2023財政年度期間，每年有800到900萬。

報導指出，市府官員正在調查這機構職員的投訴，說該機構違反舊金山的勞工法，和在聘請職員方面任人唯親，市府審計長辦公室目前也在調查這非牟利機構的財務問題，包括在三項合約的開支，超出預算數十萬元。

執行主任Doyle和該機構的律師還沒有對這些指責回應，舊金山市府每年花費17億元，批出合約給大約600個非牟利機構，提供各種社會服務，有市議員表示，需要加強監管這些為市府提供服務的非牟利機構。

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