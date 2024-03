【灣區新聞】舊金山一非牟利機構負責人被指不當管理無家者庇護所撥款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山紀事報的報導揭發,又有一個非牟利機構的負責人懷疑管理財務不當,這個機構用市府大筆撥款,營運無家可歸者庇護所。

舊金山紀事報取得的資料顯示,由Patricia Doyle擔任執行主任的Providence基金會,在舊金山營運無家可歸庇護所,早在超過十年前,已經有市府報告指,Doyle之前領導的非牟利機構Inter-City Family Support

and Resource Network,開支超出市府合約的預算,和在一些要市府補貼的信用卡付費中,沒有提供所需的單據證明。

後來市府認為,這機構有顯著財政管理不當的問題,而拒絕續約。

而Doyle現時經營的Providence基金會,也受到市府的質疑,紀事報的報導指出,這個基金會取得的市府合約,在疫情前每年有200到300萬,然後在2021到2023財政年度期間,每年有800到900萬。

報導指出,市府官員正在調查這機構職員的投訴,說該機構違反舊金山的勞工法,和在聘請職員方面任人唯親,市府審計長辦公室目前也在調查這非牟利機構的財務問題,包括在三項合約的開支,超出預算數十萬元。

執行主任Doyle和該機構的律師還沒有對這些指責回應,舊金山市府每年花費17億元,批出合約給大約600個非牟利機構,提供各種社會服務,有市議員表示,需要加強監管這些為市府提供服務的非牟利機構。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。