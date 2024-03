【KTSF】

聖荷西的101號公路週四清晨發生行人被撞倒的致命車禍。

加州公路巡警(CHP)表示,在清晨大約3點40分接報,有一輛Chrysler 300轎車,在北向的101號公路靠近奧克蘭路的路段,撞倒一名在公路上的男子。

警方發現他倒臥在地沒有反應,其後證實傷重不治。

當局一度關閉一些車道調查,並有聯絡上涉案司機,警方在調查死者為什麼會在高速公路上步行。

