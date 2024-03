【灣區新聞】舊金山地檢署受害人服務部為受害人及家屬提供各類支援（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

罪案發生後,受害人和家屬都會承受創傷和壓力而無所適從,舊金山(三藩市)地檢署的受害人服務部在罪案發⽣後,至達成司法判決期間,會為受害人及家屬提供⽀援服務。

舊金山地檢處設立的受害人服務部(VSD)致力在罪案發生後、刑事起訴期間,以及判決後,向受害人及其家人提供支持和援助,包括不同的語言服務,令受害人在過程中完全明白自己的權利。

舊金山地檢處受害人服務部倡導員朱瑞良(Wesley Chu)說:「例如有一宗案件有受害人,我們知道的話,我們就會聯絡受害人,看看他需要什麼服務,例如事件是一宗暴力罪案,受了傷,他需要看醫生或者看精神科的輔導,如果這方面有支出的費用,我們會幫他申請加州政府受害人補助計劃,例如說他要看醫生,用了保險之後呢,還要付自付額,我們會幫他申請填表。」

而在刑事起訴期間,案件成功緝拿疑犯和地檢處決定起訴後,這部門會定期向受害人提供有關的法庭信息,例如什麼時候排期,需不需要出庭作證等,同時為受害人免費安排交通服務。

朱瑞良說:「如果受害人是亞太裔,他們不懂英文,那我們亦會幫助,安排免費的法庭翻譯,讓他可以在法庭上用熟悉的語言作證,以及案件的進展是如何,我們也為受害人提供更新的消息。」

而當程序去到判決,即被告被定罪後,受害人可在庭上發表受害人聲明,向法官陳述事件中,對他和家人的衝擊和影響,包括精神上,肉體上,財務上等,而發表聲明的方法,當中包括書面或在法庭上發表,地檢處會盡量將受害人的陳詞翻譯成英文。

朱瑞良又表示,他們和非牟利機構有密切的聯繫,若果受害人想要求其他的服務,地檢處可幫助轉介個案,另一方面,在家庭暴力方面,地檢處設有專責小組。

朱瑞良說:「關於家暴案件中,受害人服務部有一個專門小組負責家庭暴力方面的受害人,例如受害人想申請民事禁制令,服務部可幫助轉介至社區組織或非牟利組織,幫助申請民事禁制令。」

朱瑞良表示,舊金山地檢處受害人服務部需要更多人手。

朱瑞良說:「這方面,我可以說是永遠都不足夠,為受害人服務,永遠是不足夠的,所以希望更多的撥款,能夠聘請更多的倡導員,講更多不同的語言。」

除了幫助罪案受害人,地檢處也會與社區機構合作,舉辦資源展覽,為市民提供了有關保護⽼人,避免詐騙、衛⽣保健、應急管理等的訊息。

