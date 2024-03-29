【灣區新聞】舊金山地檢署受害人服務部為受害人及家屬提供各類支援（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

罪案發生後，受害人和家屬都會承受創傷和壓力而無所適從，舊金山（三藩市）地檢署的受害人服務部在罪案發⽣後，至達成司法判決期間，會為受害人及家屬提供⽀援服務。

舊金山地檢處設立的受害人服務部（VSD）致力在罪案發生後、刑事起訴期間，以及判決後，向受害人及其家人提供支持和援助，包括不同的語言服務，令受害人在過程中完全明白自己的權利。

舊金山地檢處受害人服務部倡導員朱瑞良（Wesley Chu）說：「例如有一宗案件有受害人，我們知道的話，我們就會聯絡受害人，看看他需要什麼服務，例如事件是一宗暴力罪案，受了傷，他需要看醫生或者看精神科的輔導，如果這方面有支出的費用，我們會幫他申請加州政府受害人補助計劃，例如說他要看醫生，用了保險之後呢，還要付自付額，我們會幫他申請填表。」

而在刑事起訴期間，案件成功緝拿疑犯和地檢處決定起訴後，這部門會定期向受害人提供有關的法庭信息，例如什麼時候排期，需不需要出庭作證等，同時為受害人免費安排交通服務。

朱瑞良說：「如果受害人是亞太裔，他們不懂英文，那我們亦會幫助，安排免費的法庭翻譯，讓他可以在法庭上用熟悉的語言作證，以及案件的進展是如何，我們也為受害人提供更新的消息。」

而當程序去到判決，即被告被定罪後，受害人可在庭上發表受害人聲明，向法官陳述事件中，對他和家人的衝擊和影響，包括精神上，肉體上，財務上等，而發表聲明的方法，當中包括書面或在法庭上發表，地檢處會盡量將受害人的陳詞翻譯成英文。

朱瑞良又表示，他們和非牟利機構有密切的聯繫，若果受害人想要求其他的服務，地檢處可幫助轉介個案，另一方面，在家庭暴力方面，地檢處設有專責小組。

朱瑞良說：「關於家暴案件中，受害人服務部有一個專門小組負責家庭暴力方面的受害人，例如受害人想申請民事禁制令，服務部可幫助轉介至社區組織或非牟利組織，幫助申請民事禁制令。」

朱瑞良表示，舊金山地檢處受害人服務部需要更多人手。

朱瑞良說：「這方面，我可以說是永遠都不足夠，為受害人服務，永遠是不足夠的，所以希望更多的撥款，能夠聘請更多的倡導員，講更多不同的語言。」

除了幫助罪案受害人，地檢處也會與社區機構合作，舉辦資源展覽，為市民提供了有關保護⽼人，避免詐騙、衛⽣保健、應急管理等的訊息。

下集會帶大家看看CYC社區青年中心如何從身心的康復路上，幫助仇恨犯罪的受害人。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。