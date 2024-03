【全國新聞】FTX創辦人涉串謀欺詐和洗黑錢被判入獄25年

【KTSF 張麗月報導】

虛擬貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried因為犯下大規模串謀欺詐和洗黑錢等罪名,他週四在紐約曼克頓的聯邦法庭被判監禁25年,兼且沒收超過110億元資產。

32歲的FTX創辦人Sam Bankman-Fried,獲判的25年監禁刑期,比聯邦檢控官建議的40至50年刑期已經大幅減少,但比辯方建議的5至6年半刑期為高。

法官Lewis Kaplan在判刑之前表示,審訊中的證詞顯示,Bankman-Fried願意冒極高的風險,下高危賭注是他的本性,因此Bankman-Fried將來也有可能會做壞事。

法官表示,Bankman-Fried作證時,不斷回避問題,法官也從未聽過他有後悔之意。

法官指出,辯方提出的抗辯理由缺乏邏輯,以及有誤導性,而且在辯護過程中,涉嫌妨礙司法和干擾證人,這些都是判刑考慮的因素之一,最終判處Bankman-Fried監禁25年,和沒收超過110億元資產,相當於FTX的顧客、投資者和債權人合共損失的金額。

被告Bankman-Fried發表道歉聲明,承認他在領導FTX期間作出了連串自私的決定,對此他向FTX的用戶投資者和員工道歉。

FTX曾是最大虛擬貨幣交易平台之一,但2022年11月發生連串事件,導致大量客戶要求提款出現擠提,Bankman-Fried也一度逃往巴哈馬,其後被捕並引導回美國受審。

在南灣出生長大的Bankman-Fried,在去年11月被控以大規模串謀欺詐、洗黑錢等7項刑事罪名成立。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。