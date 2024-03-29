【全國新聞】FTX創辦人涉串謀欺詐和洗黑錢被判入獄25年

【KTSF 張麗月報導】

虛擬貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried因為犯下大規模串謀欺詐和洗黑錢等罪名，他週四在紐約曼克頓的聯邦法庭被判監禁25年，兼且沒收超過110億元資產。

32歲的FTX創辦人Sam Bankman-Fried，獲判的25年監禁刑期，比聯邦檢控官建議的40至50年刑期已經大幅減少，但比辯方建議的5至6年半刑期為高。

法官Lewis Kaplan在判刑之前表示，審訊中的證詞顯示，Bankman-Fried願意冒極高的風險，下高危賭注是他的本性，因此Bankman-Fried將來也有可能會做壞事。

法官表示，Bankman-Fried作證時，不斷回避問題，法官也從未聽過他有後悔之意。

法官指出，辯方提出的抗辯理由缺乏邏輯，以及有誤導性，而且在辯護過程中，涉嫌妨礙司法和干擾證人，這些都是判刑考慮的因素之一，最終判處Bankman-Fried監禁25年，和沒收超過110億元資產，相當於FTX的顧客、投資者和債權人合共損失的金額。

被告Bankman-Fried發表道歉聲明，承認他在領導FTX期間作出了連串自私的決定，對此他向FTX的用戶投資者和員工道歉。

FTX曾是最大虛擬貨幣交易平台之一，但2022年11月發生連串事件，導致大量客戶要求提款出現擠提，Bankman-Fried也一度逃往巴哈馬，其後被捕並引導回美國受審。

在南灣出生長大的Bankman-Fried，在去年11月被控以大規模串謀欺詐、洗黑錢等7項刑事罪名成立。

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